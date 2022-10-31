Müge Anlı’daki 50 milyonluk vurgun olayında yeni gelişme! Estetikli dolandırıcı Mustafa İnce kıskıvrak yakalandı | Video
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Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 50 milyonluk vurgunda önemli bir gelişme yaşandı. "Yağ satarım, bal satarım" diyerek tanıştığı onlarca kişiyi dolandıran Mustafa İnce, polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.