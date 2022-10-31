Video Yaşam Müge Anlı’daki 50 milyonluk vurgun olayında yeni gelişme! Estetikli dolandırıcı Mustafa İnce kıskıvrak yakalandı | Video
Müge Anlı’daki 50 milyonluk vurgun olayında yeni gelişme! Estetikli dolandırıcı Mustafa İnce kıskıvrak yakalandı | Video

Müge Anlı’daki 50 milyonluk vurgun olayında yeni gelişme! Estetikli dolandırıcı Mustafa İnce kıskıvrak yakalandı | Video

31.10.2022 | 13:05

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Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 50 milyonluk vurgunda önemli bir gelişme yaşandı. "Yağ satarım, bal satarım" diyerek tanıştığı onlarca kişiyi dolandıran Mustafa İnce, polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

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