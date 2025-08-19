Müge Anlı’yla ‘Güven Bana’da Yılmaz Vural ve Ceyhun Fersoy soruyu doğru bilince 'Erik Dalı' oynadı!

ATV’nin sevilen ve en çok izlenen yarışma programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile ‘Güven Bana’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. ‘Güven Bana’ya katılan ünlü teknik adam Yılmaz Vural ve oyuncu Ceyhun Fersoy, başarılı bir performans sergiledi. İki ünlü yarışmacı, o soruyu bildikten sonra büyük bir sevinç yaşadı. İşte o anlar!