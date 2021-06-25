Video Yaşam Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
25.06.2021 | 08:28

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Muğla'nın Bodrum İlçesinde, tesisat bacasına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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