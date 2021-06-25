Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum İlçesinde, tesisat bacasına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.