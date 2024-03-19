Video Yaşam Muş’ta derenin taştığı köy su altında kaldı
Muş’ta derenin taştığı köy su altında kaldı

Muş’ta derenin taştığı köy su altında kaldı

19.03.2024 | 17:54

Muş’ta etkili olan yağışlar nedeniyle Yoncalıöz Köyü'nde dere taşması sonucu bazı evler, ahırlar ve tonlarca saman sular altında kaldı.

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