Video Yaşam Müşterisini “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksiciye para cezası | Video

Müşterisini “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksiciye para cezası | Video

Müşterisini “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksiciye para cezası | Video
23.10.2020 | 23:04

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Esenyurt’tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksi şoförüne 1340 TL para cezası verildi.

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Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek isteyince Mehmet S. isimli taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etmişti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karışmıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansımıştı. Müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.

MÜŞTERİSİNİ TEHDİT EDEN TAKSİCİYE PARA CEZASI
Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; Mehmet S. isimli sürücüye, "Belediye tarafından verilmiş çalışma ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımak" suçundan 1228 TL ve "Araç tescil belgesini araçta
bulundurmamak" suçundan 112 TL olmak üzere toplam 1340 TL idari para cezası verildi.

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