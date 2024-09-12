Narin'in anne ve babası dahil 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2024 | 09:35 Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in anne ve babası dahil 22 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası ve diğer aile fertlerinin de bulunduğu 22 kişi, sabah saat 06.00 sıralarında jandarmadaki ifadelerinin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi. 22 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.