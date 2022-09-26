Video Yaşam Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video
Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video

Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video

26.09.2022 | 15:18

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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitmenleri tarafından düzenlenen İlkyardım farkındalık eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.

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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitmenleri tarafından düzenlenen İlkyardım farkındalık eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.

Toplumda İlkyardım farkındalığının artırılması amacıyla Nemrut Dağı ören yerinde ''Yaşam Boyu İlkyardım Öğrenin'' temalı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Tarihi ören yerine gelen yerli ve yabancı turistlere koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren kaza ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Konuyla İlgili açıklamada bulunan İSG koordinatörü Ali, Oruç: "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve işyerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik gereği okullarımızda ve kurumlarımızda ilkyardımcı bulunması zorunludur.

Okullarımızda, kurumlarımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve diğer kurum çalışanlarımıza yaralanma veya ani hastalık durumunda hayat kurtarma, durumun daha kötüye gitmesini engelleme ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için gerekli müdahaleyi yapacak İlkyardımcı yetiştirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay gibi kurumlarla işbirliği içerisinde kurslar düzenlenmekte, ayrıca Okul servis şoförlerine, Kantin çalışanlarına, velilere ve öğrencilerimize ilk yardım farkındalık eğitimleri verilmektedir" diye belirtti.

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