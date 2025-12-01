Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32 Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırlarındaki Nemrut Kalderası, eşsiz manzarasının yanında sürü halinde gezen atlarıyla da dikkat çekiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler ve fotoğrafçılar, kalderanın sessiz ortamında aniden beliren at sürüsü karşısında büyük heyecan yaşadı. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nda gün içerisinde doğaseverlerle gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü sırasında atlarla karşılaştıklarını belirtti. Sürüler halinde gezen atların kaldera içinde Küçük Göl'e yakın bölgede otlandığını ifade eden Önen, "Kalderanın bir yüzünde sonbaharın tonları, diğer yüzünde ise kış manzarası hâkimdi. Bu iki mevsimin buluşması, atlarla birlikte olağanüstü görüntüler oluşturuyordu. Ziyaretçiler de anı kaçırmamak için fotoğraf ve video çekmekteydiler" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda da aynı sürünün kaldera içinde görüldüğünü söyleyen Önen, bölge halkıyla yaptıkları görüşmelerde yılkı atlarının varlığına dair net bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı. Önen, "Sahipleri tarafından kış masrafından kaçınmak için doğaya salınmış olabilirler. Bakımsız kalabilen bu atlar şimdilik doğayla uyum içinde yaşıyor. Ancak kışın yoğun geçtiği zamanlarda bu durum onların zorlanmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Önen, arkadaşı Mustafa Uçak ile birlikte sürüyle karşılaşmalarının kendilerini oldukça şaşırttığını söyledi.