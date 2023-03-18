Nevşehir'de çileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 Yaralı | Video
Nevşehir'de işçileri taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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