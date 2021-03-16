O görüntüler sonrası valilikten açıklama geldi | Video

İstanbul Valiliği sosyal medya doğum yapan eşi için para çekmeye çalışan kişiye polis tarafından kesilen para cezasına ilişkin yayılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Valilik, personelin uyarıldığını ifade etti

İstanbul Valiliği dinamik denetleme metodu sonrasında ekiplerin yaptığı incelemede iddiaya göre bir kişi doğum yapan eşi için para çekerken ceza yedi. Ceza yiten kişinin ağır hakaretler içeren görüntüleri sosyal medyada yayılınca valilik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 TL cezayı yiyince ağzını bozdu: Ben iki ay buna mı çalışayım? Böyle devletin de..." ibareli video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bahse konu videodaki olayın, İstanbul Arnavutköy'de, 14 Mart 2021 tarihinde yapılan uygulama sırasında yaşandığı anlaşılmıştır. Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu, ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir.Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup; başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır.