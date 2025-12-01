Video Yaşam Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video

01.12.2025 | 11:12

Bursa'da düzenlenen off-road yarışında bir sürücü kontrolden çıkan araçla takla attı. Ters dönen aracı gören izleyiciler yardıma koşarken, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü kazayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Demirtaş Baraj Alanı'ndaki engebeli parkurda off-road tutkunları zorlu etaplarda mücadele ederken, yarış boyunca adrenalin dolu anlar yaşandı. Yarış sırasında bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Dere yatağına yakın noktada gerçekleşen kazada ters durabildi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından aracın yanına hızla ulaşan ekipler, sürücünün durumunu kontrol etti. Takla atan araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Araç ise iş makinesi yardımıyla normal pozisyona getirildi.

Sürücünün kazayı herhangi bir sağlık problemi yaşamadan atlatması derin bir nefes aldırırken, etkinlik, yaşanan talihsiz kazaya rağmen kaldığı yerden devam etti. Off-road severler gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01:13
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01.12.2025 | 10:08
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 03:06
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2025 | 10:08
Beyoğlu’nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:37
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.12.2025 | 09:57
Avcılar’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 03:18
Avcılar'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 01.12.2025 | 09:57
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01:58
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01.12.2025 | 09:55
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 00:25
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 01.12.2025 | 09:55
Erzurum’daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video 06:52
Erzurum'daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video 01.12.2025 | 09:43
Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktı | Video 01:06
Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktı | Video 01.12.2025 | 09:43
Uludağ’da facia! Kaybolan iki çocuktan biri düşerek hayatını kaybetti | Video 02:30
Uludağ'da facia! Kaybolan iki çocuktan biri düşerek hayatını kaybetti | Video 01.12.2025 | 08:54
Çekicinin üzerindeki araçtan 480 adet tabanca ve ve 6 bin 812 adet silah parçası çıktı | Video 01:07
Çekicinin üzerindeki araçtan 480 adet tabanca ve ve 6 bin 812 adet silah parçası çıktı | Video 01.12.2025 | 08:53
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 30.11.2025 | 23:50
Darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi | Video 01:14
Darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi | Video 30.11.2025 | 16:07
Kahramanmaraş’ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 30.11.2025 | 14:26
Haraç iddiasıyla çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 07:28
Haraç iddiasıyla çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 30.11.2025 | 14:03
Yol verme kavgasında minibüsün camını böyle yumrukladı | Video 01:25
Yol verme kavgasında minibüsün camını böyle yumrukladı | Video 30.11.2025 | 14:02
Tuzla’da otomobiliyle gişelere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti | Video 03:24
Tuzla’da otomobiliyle gişelere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti | Video 30.11.2025 | 10:41
Küfürleşme cinayetinde tutuklanan şüpheli: Öldürmek isteseydim daha fazla bıçaklardım | Video 03:18
Küfürleşme cinayetinde tutuklanan şüpheli: "Öldürmek isteseydim daha fazla bıçaklardım" | Video 30.11.2025 | 10:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY