Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12 Bursa'da düzenlenen off-road yarışında bir sürücü kontrolden çıkan araçla takla attı. Ters dönen aracı gören izleyiciler yardıma koşarken, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü kazayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Demirtaş Baraj Alanı'ndaki engebeli parkurda off-road tutkunları zorlu etaplarda mücadele ederken, yarış boyunca adrenalin dolu anlar yaşandı. Yarış sırasında bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Dere yatağına yakın noktada gerçekleşen kazada ters durabildi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından aracın yanına hızla ulaşan ekipler, sürücünün durumunu kontrol etti. Takla atan araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Araç ise iş makinesi yardımıyla normal pozisyona getirildi.

Sürücünün kazayı herhangi bir sağlık problemi yaşamadan atlatması derin bir nefes aldırırken, etkinlik, yaşanan talihsiz kazaya rağmen kaldığı yerden devam etti. Off-road severler gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele ederek renkli görüntüler oluşturdu.