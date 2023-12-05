Video Yaşam Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video
Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video

Öldüren yumruk için 16 yıla kadar hapis istemiyle dava | Video

05.12.2023 | 10:32

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre, yanlış otomobile binen 10 yaşındaki kız çocuğunu darbederken, olaya müdahale eden dedesi oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren'i (62) yüzüne ve göğsüne yumruk atarak ölümüne neden olan Nihat Pekyen (45) hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesine yer verilen Pekyen'in, yaralama kastıyla hareket etmediği belirtilirken, Gültiren'in ölüm nedeninin ise otopsi raporuna göre kafa travması ve bağlı komplikasyonlar olduğu bildirildi.

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Olay, 22 Haziran'da Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen'e ait otomobilin arka koltuğuna bindi. İddiaya göre, aynı lokantada oturan ve küçük bir kızın otomobiline bindiğini görüp, koşarak aracın yanına giden Pekyen, kızı darbetmeye başladı. Bu sırada lokantadan çıkan Sedat Necmi Gültiren, durumu fark edip, olaya müdahale etti. Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında Pekyen, Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Gültiren'i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA
8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran'da hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Gültiren, İzmir'de toprağa verildi. Kavgaya karışan Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı. Gültiren'in ölümü ile sonuçlanan kavga anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VÜCUDUNDA AĞIR DERECEDE KEMİK KIRIKLARI OLUŞMUŞ
Soruşturmanın ardından Sedat Necmi Gültiren'in ölümüne neden olan Nihat Pekyen hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, yaşanan arbedede Pekyen'in Gültiren'in başına yumruk attığı, yere yığılan Gültiren'in hastaneye kaldırıldığı, alınan ilk raporunda vücudunda ağır derecede kemik kırığı oluştuğuna yer verildi. Otopsi raporunda ise Gültiren'in ölüm sebebinin kafa travmasına bağlı kemik kırığıyla birlikte gelişen kanama ve gelişen komplikasyonlar olduğu bildirildi.

İddianamede Nihat Pekyen'in ifadesi de yer buldu. Pekyen'in savunmasında nişanlısı ile aracının yanına geldiğinde içinde tanımadığı kişileri görüp, dışarı çıkarmak istediğini belirtip, bu sırada Gültiren'in yanına gelerek saldırdığını, kendisini korumak için sadece ittirdiğini, yaralama kastıyla hareket etmediğini söylediği belirtildi.

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