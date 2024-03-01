Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu | Video
Elazığ’da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan taş parçaları düştü. Vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken, binadan kopan parçaların düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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