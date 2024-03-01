Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu | Video 01.03.2024 | 10:05 Elazığ’da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan taş parçaları düştü. Vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kimliği belirlenemeyen vatandaşın üzerine 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçalar düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, bir vatandaş düşen taşlar nedeni ile boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken, binadan kopan parçaların düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.