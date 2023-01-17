Önce öğrenciyi sonra veliyi dövdü! O anlar kamerada | Video
İstanbul Pendik'teki 14 yaşındaki kızına okul müdür yardımcısı Abbas C.'nin kötü davrandığını öğrenen veli Murat G. (36) okula gidince darp edildi. Bir haftadır okula gitmeyen kızının durumundan şüphelenen baba, kızıyla birlikte okula gitti. Ortaokul öğrencisi kız, babasına, yanlarından geçen müdür yardımcısı Abbas C.'nin "Senin kafana sı.. ım" dediğini, bu nedenle okula gitmek istemediğini söyledi. Baba, müdür yardımcısına neden bu şekilde davrandığını sorduğundaysa beklenmedik bir tavırla karşılaştı. Abbas C., veliye "Seni kim aldı bu okula, sen nasıl girdin içeri, çık dışarı lan" diyerek bağırmaya başladı. Murat G. ise kızının bu okulda okuduğunu, kendisinin veli olduğunu söyledi.
Bu sırada okulda beden eğitimi olarak görevli öğretmen Mete Y. de ikilinin yanına geldi. Beden eğitimi öğretmeni Murat G.'yi "Çık lan dışarı" deyip itekledi. Okuldan dışarı çıkacağı sırada Mete Y., Murat G.'nin göğsüne yumruk attı. Kızının yanında darp edilen Murat G. öğretmenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Murat G., Abbas C.'nin kızına hakaret ettiğini, kendisinin de konuşmak için gittiğinde darp edildiğini söyledi. Başsavcılığın başlattığı soruşturmada Milli Eğitim Bakanlığı'na da haber verilmesi üzerine iki öğretmen hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Genç adam, kızının psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek okulunu değiştirmek zorunda kalacağını da ifadesine ekledi.
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