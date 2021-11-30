Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada | Video

Ordu’da Aybastı-Kabataş karayolunda yaşanan heyelan nedeniyle iki ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri ve ilgili yetkililer olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Heyelan nedeniyle Aybastı ve Kabataş ilçelerine gidiş geliş kontrollü bir şekilde sağlanıyor.Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yolun kısa sürede onarılarak trafiğe açılacağını söyledi.