Ordu'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 04.09.2025 | 14:57 Olay, Adıntepe Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu ve akraba olan iki aile arasında, ambar suyunun yola akması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, Hüseyin Tarakçı (66), eve gidip tabancasını alarak bacanağı Hasan Ballı (60) ve ağabeyi Mehmet Ballı'yı (63) yola çağırdı. Tarakçı, Ballı kardeşlere silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda Hasan ve Mehmet Ballı olay yerinde hayatını kaybetti.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.