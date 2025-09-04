Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video
Olay, Adıntepe Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu ve akraba olan iki aile arasında, ambar suyunun yola akması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
