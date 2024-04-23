Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video
Bartın'ın Ulus ilçesinde orman yolunda kanal temizleme çalışması yürüten iş makinesi devrildi. Feci kazada iş makinesinin operatörü ağır yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, devrilen iş makinesinin ise çekici ve diğer iş makinelerinin de yardımıyla kurtarılması bekleniyor
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