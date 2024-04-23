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Video Yaşam Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video
Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video

Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video

23.04.2024 | 16:08

Bartın'ın Ulus ilçesinde orman yolunda kanal temizleme çalışması yürüten iş makinesi devrildi. Feci kazada iş makinesinin operatörü ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesindeki Bal Ormanları'nda yol kenarındaki kanalları temizleyen Ulus Orman İşletme Şefliğinde bağlı bir greyder devrildi. İlk belirlemeler göre iş makinesinin frenin boşaldığı ve kontrolden çıktığı öğrenilirken, iş makinesi operatörü S.T. ise kazada ağır yaralandı. Ağır yaralı S.T., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, devrilen iş makinesinin ise çekici ve diğer iş makinelerinin de yardımıyla kurtarılması bekleniyor
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