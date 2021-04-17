Video Yaşam Osmaniye'de sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
17.04.2021 | 08:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye'de sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada 00:42
Osmaniye'de sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada 17.04.2021 | 08:57
TRT EBA TV | HAFTA SONU | 17 Nisan 2021 Cumartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV | HAFTA SONU | (17 Nisan 2021 Cumartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 17.04.2021 | 06:55
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 17 Nisan Cumartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (17 Nisan Cumartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 17.04.2021 | 06:50
Kastamonu'da husumetli iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi | Video 02:35
Kastamonu'da husumetli iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi | Video 16.04.2021 | 17:22
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı! 00:46
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı! 16.04.2021 | 17:17
Terör saldırılarında 31 yakınını kaybeden Yatçı Şehitlerin kanı yerde kalmadı 04:56
Terör saldırılarında 31 yakınını kaybeden Yatçı "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" 16.04.2021 | 15:22
Ümraniye TEM’de feci kaza: 1 ölü | Video 01:35
Ümraniye TEM’de feci kaza: 1 ölü | Video 16.04.2021 | 16:52
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın! 04:41
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın! 16.04.2021 | 16:01
Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu | Video 01:06
Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu | Video 16.04.2021 | 15:52
Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkarttı, trafikte tehlike yarattı | Video 00:22
Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkarttı, trafikte tehlike yarattı | Video 16.04.2021 | 15:52
İstanbul Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı! 05:57
İstanbul Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı! 16.04.2021 | 15:21
Diyarbakır'da silahlı, sopalı kavga dehşeti kamerada 01:10
Diyarbakır'da silahlı, sopalı kavga dehşeti kamerada 16.04.2021 | 15:29
Kocaeli'de tankerin taksiye çarpma anı kamerada 00:37
Kocaeli'de tankerin taksiye çarpma anı kamerada 16.04.2021 | 15:29
Karabük Safranbolu'da su samurlarının balık kavgası kamerada! 01:03
Karabük Safranbolu'da su samurlarının balık kavgası kamerada! 16.04.2021 | 15:21
Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe | Video 00:08
Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe | Video 16.04.2021 | 15:19
İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı | Video 00:35
İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı | Video 16.04.2021 | 15:11
İstanbul Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı 02:19
İstanbul Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı 16.04.2021 | 15:09
İstanbul'da Sedat Peker suç örgütüne operasyonda 49 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi 01:29
İstanbul'da Sedat Peker suç örgütüne operasyonda 49 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi 16.04.2021 | 15:08
Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:09
Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.04.2021 | 14:42
Mersin'de aracını kız kardeşinin üzerine süren taksicinin ifadesi ortaya çıktı 01:44
Mersin'de aracını kız kardeşinin üzerine süren taksicinin ifadesi ortaya çıktı 16.04.2021 | 12:12

Osmaniye’de bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet, güpegündüz sahibinin gözü önünde çalındı. Olay anında bisiklet sahibinin hırsızın arkasından koştuğu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet çalındı. Bisikletinin çalındığını fark eden vatandaş hırsızın arkasından koşsa da yetişemedi. İş yerine dönen vatandaş hemen polisi aradı. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı iş yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli çalışmaların ardından iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden elektrikli bisikleti çalan şahsın H.K. olduğunu tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sonunda şahıs kısa sürede yakalandı.


Gözaltına H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA