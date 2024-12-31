Video Yaşam Osmaniye'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video

Osmaniye'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video

31.12.2024 | 09:57

Osmaniye’de yılbaşı öncesi kaçak içki üretimine yönelik yapılan operasyonda, 58 litre etil alkol ve 225 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlar da 4 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince, merkezde 4 Kadirli ilçesinde 45 adreste denetim yapıldı. Yapılan aramalarda 225 litre kaçak alkol, 58 litre etil alkol, 450 adet kaçak alkol yapımında kullanılan aroma verici kit ele geçirdi. Malzemelerin, kaçak içki üretimi amacıyla kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3 adli merciler tarafından serbest bırakılırken 1 kişi tutuklandı.
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