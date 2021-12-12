Video Yaşam Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video

Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video

12.12.2021 | 16:19

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Ispartakule-Bahçeşehir yolu üstünde rampayi çıkamayan 3 İETT aracı kaza yaptı. Kazayı görüntüleyen vatandaşlar tepki gösterdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İETT üzerinden yaptığı yaklaşık 2 milyar TL'lik vurgun gündemdeki yerini korurken 2 yılda çöken toplu taşıma sistemindeki otobüsler bir kez daha kaza yaptı.
Yanan, yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslere bir yenisi Ispartakule-Bahçeşehir yolunda eklendi.

İBB yönetimin bölgede başlattığı hafriyat çalışması nedeniyle kayganlaşan yolda yağmurun da etkisiyle rampayı çıkamayan otobüsler kaza yaptı. 3 otobüsün karıştığı kazayı görüntüleyen vatandaşlar da tepki gösterdi.

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