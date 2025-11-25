Video Yaşam Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video
25.11.2025 | 10:46

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi otobüsü şoförü Abdurrahman Al, kullandığı araçta fenalaşan kişiyi güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Yolcunun fenalaşması, diğer yolcuların paniği ve sürücünün soğukkanlı bir şekilde güzergah dışına çekip otobüsü acilin önüne götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför Abdurrahman Al, "Ben görevimi yaptım. Bir hayat kurtarılmasına vesile olduysak ne mutlu bize" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURULAŞ) şoförlerinden Abdurrahman Al, Siteler-Çekirge Devlet Hastanesi hattında çalışırken aracında bir kişi aniden Stadyum kavşağında fenalaştı. Kamera ve dikiz aynasından yaşananları fark eden Al, güzergah dışına çıkarak otobüsünün yönünü İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine çevirdi. Bir yandan otobüste yaşanan panik halini yatıştırmaya çalışan Al, diğer yandan dörtlüleri yakarak ve korna çalarak trafikte hızla ilerleyerek hastaneye ulaştı.
İHA'ya konuşan ve o anları anlatan Abdurrahman Al, "Acil durumda olduğumuzu gören ve otobüsü fark eden sürücüler anlayışla yaklaştı ve yol verdi. Hastane aciline yanaştık ve hemen sedye istedim. Görevliler sedyeyle hastayı aldılar, ben de tekrar görevimin başına hattıma döndüm. Araçtaki yolcular kutladılar beni. Önemli olan hastaneye ciddi bir sorun yaşanmadan ulaşmaktı benim için. Öğrendik hastanın durumu iyiymiş" dedi.
Otobüste fenalaşan şahsın sağlık durumunun da iyiye gittiği öğrenildi.

