Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 10.09.2025 | 16:11 Ankara’da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yol kenarında park halinde duran araçların lastikleri patlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yol kenarında park halinde duran araçların lastiklerini kesici aletle yarıldı. Şahıs, lastikleri patlattıktan sonra olay yerinden ayrılırken, durumun farkına sabah varan araç sahipleri ise polise şikayette bulundu. Ekipler tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, birçok arabada maddi hasar oluştu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.