Otomobilde 31 kilo skunk ele geçirildi; 4 tutuklama | Video
MALATYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada 31 kilo 950 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
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