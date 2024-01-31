Video Yaşam Otomobilde 31 kilo skunk ele geçirildi; 4 tutuklama | Video
Otomobilde 31 kilo skunk ele geçirildi; 4 tutuklama | Video

Otomobilde 31 kilo skunk ele geçirildi; 4 tutuklama | Video

31.01.2024 | 10:41

MALATYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada 31 kilo 950 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 valiz içerisinde 72 paket halinde 31 kilo 950 gram skunk ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki Ö.K., F.C., S.K. ve H.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.
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