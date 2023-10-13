Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:53 Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Eskişehir'den Mardin'e giden yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada Hilve Kılıç (66) hayatını kaybederken Yusuf K., Muhammed Baver, Mohammad Y., Yıldız İ., Mehmet Hakkı O., Asel Sena E., Ali Emir E., Gülçin E., ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun kötü olduğu belirlendi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.