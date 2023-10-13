Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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