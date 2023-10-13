Video Yaşam Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video
Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video

Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı | Video

13.10.2023 | 08:53

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Eskişehir'den Mardin'e giden yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada Hilve Kılıç (66) hayatını kaybederken Yusuf K., Muhammed Baver, Mohammad Y., Yıldız İ., Mehmet Hakkı O., Asel Sena E., Ali Emir E., Gülçin E., ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun kötü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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