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Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video

Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video

09.04.2025 | 10:21

Bursa'da sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir otoparka silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olay sonrası şüpheliler motosikletle kaçarken, otoparkta bulunan 1 kişi yaralandı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak üzerinde faaliyet gösteren otoparkın önünde meydana geldi. Motosikletle gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir anda otoparka kurşun yağdırmaya başladı. 10 el ateş eden şüpheliler, olay sonrası hızla gözden kayboldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda otoparkta bulunan 1 araca mermi isabet ederken, yine otoparkta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
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