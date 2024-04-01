Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi | Video
Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.
12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
03:10
Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi | Video 01.04.2024 | 10:36
03:49
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 14 gözaltı | Video 01.04.2024 | 09:58
02:23
Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı | Video 01.04.2024 | 09:32
02:05
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele | Video 01.04.2024 | 08:54
00:23
Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video 31.03.2024 | 17:58
03:32
Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 31.03.2024 | 16:15
00:33
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video 31.03.2024 | 16:38
00:51
02:45
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti | Video 31.03.2024 | 15:54
02:02
Papağanıyla oy kullanmaya gelen vatandaş görenleri şaşırttı | Video 31.03.2024 | 15:52
00:45
Şanlıurfa' da 'muhtarlık seçimi' kavgaları; 15 yaralı | Video 31.03.2024 | 15:16
02:16
00:07
01:46
Ağrı'da ilk defa bypass ameliyatı gerçekleştirildi 30.03.2024 | 21:04
01:09
03:15
Osmaniye’de 34 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı | Video 30.03.2024 | 16:11
03:39
00:43
Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada | Video 30.03.2024 | 14:40