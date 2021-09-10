Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti. Davanın üçüncü celsesi görüldü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi.

Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

Aktan şiddetin hamilelik döneminde başladığını anlatıp, kendisini aldattığı dönemde evi terk ettiği için ünlü şarkıcı tarafından tehditle eve geri getirilip, hapsedildiğini ağır şekilde darba maruz kaldığını ve 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' sözleriyle tehdide maruz kaldığını ifade etmişti.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN'

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Deniz, yaptığı açıklamada "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.'' demişti.

VELAYET DAVASI EKLENDİ

Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlak vermişti. Davanın üçüncü celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz ve vekilleri eşlik etti. Feyza Aktan duruşmaya vekilleri eşliğinde katılım sağladı. Taraflar durulmayı beklerken birbirinden uzak olmaları gözden kaçmadı.

DAVA ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesine devam edilen davada toplam 6 tanık dinlendi. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz kız kardeşi Yurda Deniz ve asistan Nimet Öztaş tanık olarak dinlendi. Feyza Aktan'ın kız kardeşleri tanık olarak dinlendi. Davanın gizliliğinden dolayı basın duruşmaya alınmadı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.