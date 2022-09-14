Video Yaşam Özel halk otobüsçüleri, İBB'ye karşı tepkilerini dile getirdi | Video
Özel halk otobüsçüleri, İBB'ye karşı tepkilerini dile getirdi | Video

Özel halk otobüsçüleri, İBB'ye karşı tepkilerini dile getirdi | Video

14.09.2022 | 16:18

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Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu üyeleri, Sancaktepe’de basın açıklamalarında bulundu. Basın açıklamasında konuşan Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Platformu Yöneticisi Sedat Şahin “Önümüzdeki günlerde sistem çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Artık yakıt alacak durumumuz dahi yok” dedi.

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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu, güncel ve çözülemeyen sorunlar olduğu iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik tepkilerini belirten bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SİSTEM ÇÖKECEK VE HEPİMİZ KONTAK KAPATACAĞIZ."
Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Platformu Yöneticisi Sedat Şahin, "Sektör tarihi bir sıkıntının içerisinde, artık araçlarımızı çalıştıramaz hale geldik. Alacaklarımız yaklaşık 4 ayı buluyor, dolayısıyla akaryakıttan, yedek parçaya ve bankacılık sektörüne kadar birçok alandaki borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve kontak kapatacağız. Artık, yakıt alacak durumumuz dahi yok. Evde eşlerimizin altınlarını satarak süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle İBB Başkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. Bizim feryadımızı duysunlar. Biz büyük esnaf değiliz, bu kentin en önemli işini yapan esnaf grubunun mağdur edilmemesi gerekir. Mağdur edilirse, hizmette kalitesizlik ve aksaklık oluşuyor. Trafikte her gün şahit oluyorsunuz, İETT ve Özel Halk Otobüsleri yollarda kalıyor, araçlar yanıyor. Dolayısıyla yolcu mağdur oluyor." dedi.

"OTOBÜSLER YOLLARDA KALIYOR, ARAÇLAR YANIYOR"
Otobüslerin arıza sebeplerini belirten Şahin, "Trafikte her gün şahit oluyorsunuz, otobüsler yolda kalıyor, araçlar yanıyor. Bunun sebepleri, biz paramızı alamıyoruz, bize gerçek rakamlar üzerinden ödeme yapılmıyor. Bize bir an önce ödeme yapılması gerekiyor. Özellikle bu dönemde Türkiye'de ilkler yaşandı ve asgari ücretliye, devlet yılda 2 sefer zam verdi. İşçi, memur ve çalışan herkes enflasyon farkını alırken, İstanbul'un yükünü çeken bizler bugün zararına iş yapıyor. Sistem artık sürdürülebilir durumdan çıkmış vaziyette." dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ ÜCRETİ ALAMIYORUZ"
Özel Halk Otobüsü esnafı Cumali Acar, "2003 yılından beri İstanbul'da toplu taşımacılık yapıyorum. Maşlarımızı gecikmeli alıyoruz, bu da gecikmeli bir adalete benzer. Gecikme olan adalet, adalet değildir. 2015 yıllarında araçlarımızı her yıl en aşağı, 3 bin aracın içerisinde 100 veya 150 araç değişirdi. Şuan araç yenilenmiyor, bunun sebebi ödemelerimizi alamıyoruz. Hak ettiğimiz ücreti de alamıyoruz." şeklinde konuştu.

Ödeme alamadıklarını belirten Acar, "Masraflarımız arttı fakat biz zararına çalışıyoruz ve ödemelerimizi de alamıyoruz. Yakıt istasyonlarının önünden dahi geçemiyoruz. Tamirciler araçlarımızı yapmıyor. Zaten araçların yolda kalması, arızalanması, araç sahibinin araç yapamam sebebi bunlardır. Yoksa, İBB kendi aracını yapabiliyor. Ancak, Özel Halk Otobüsü esnafı kendi aracını yapamıyor. Bir motorun tamiri 200 bin lira civarı tutuyor. Ben 40 bin lira ayda kazanıyorum, aracımın motorunu nasıl yaptıracağım? Suya bile yüzde 40 zam geldi, belediye kendi suyuna zam yaparken bize niye zam yapılmıyor?" dedi.

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