Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

29.10.2025 | 14:17

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Doğan Tekin'in (20) kullandığı 07 CCJ 882 plakalı motosiklet, park halindeki 33 AZF 090 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Muhammet Ali Doğan Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Tekin'in cansız bedeni önce hastaneye morguna ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin, park halindeki tıra arkadan çarpması ve çevredekilerin sesi duyup olay yerine gelmesi yer aldı.

