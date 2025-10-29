Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
29.10.2025 | 14:17
Antalya'nın Serik ilçesinde 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin, park halindeki tıra arkadan çarpması ve çevredekilerin sesi duyup olay yerine gelmesi yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:37
01:57
Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 29.10.2025 | 14:12
01:56
01:13
Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 29.10.2025 | 13:38
00:43
Mersin'de işçi midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı | Video 29.10.2025 | 13:08
09:54
Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video 29.10.2025 | 11:36
02:29
01:53
Biga'da ev alevlere teslim oldu | Video 29.10.2025 | 10:55
02:02
02:14
02:07
Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi | Video 29.10.2025 | 09:44
02:41
02:27
02:27
SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 29.10.2025 | 08:06
08:05
01:49
00:58
02:19
00:19
Alanya'da denizde hortum çıktı | Video 28.10.2025 | 13:48
01:36
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 28.10.2025 | 13:14