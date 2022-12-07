Video Yaşam Pes dedirten olay! Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu | Video
Pes dedirten olay! Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu | Video

Pes dedirten olay! Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu | Video

07.12.2022 | 12:28

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Elazığ'da bir kişi, yediği yemeğin parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, yemeğin içine koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansırken olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

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Olay, kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'ndan bulunan bir köfteci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi. Olay aynı zamanda Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Şahsın yaptığını doğru bulmayan vatandaşlardan Murat Kuşcu, "Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Türk insanı olarak böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben arkadaşın yaptığını hiç doğru bulmadım. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranıştır. Gidip kendisi esnaftan istese, ben bunu tüm kalbimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak ve daha fazlasını da yapacaktı" dedi.

Vatandaşlardan Mert Alagöz ise "Bu olay etik değil. Halkımızdan biraz duyarlı olmasını istiyorum. Emekçi kardeşlerimize bu şekilde yapmaları hiç güzel değil. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Emekçi kardeşlerimizin hakkını yemesinler. Normal bir şey değil. Paraları yoksa bile söylesinler. İllaki verirler" diye konuştu.

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