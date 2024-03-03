Video Yaşam Polis ekipleri işçi kılığına girerek uyuşturucu madde satıcısını böyle yakaladı | Video
Polis ekipleri işçi kılığına girerek uyuşturucu madde satıcısını böyle yakaladı | Video

Polis ekipleri işçi kılığına girerek uyuşturucu madde satıcısını böyle yakaladı | Video

03.03.2024 | 10:41

Şişli'de bir iş yerinin bahçesinde uyuşturucu madde sakladığı ve satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliyi, polis ekipleri işçi kılığına girerek yakaladı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken bahçede bulunan taşın altında çorap içerisine gizlenmiş satışa hazır 72 parça 24.20 gram taş kokain maddesi de ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanarak narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Şişli'de şüpheli bir şahsın bir iş yeri önündeki yeşillik alana narkotik madde saklayarak madde satışını bu şekilde gerçekleştirdiği şüphesi üzerine alanda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, taşın altında çorap içerisine gizlenmiş satışa hazır 72 parça 24.20 gram taş kokain maddesi bulundu. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, ekipler tarafından uyuşturucu madde tekrar aynı yerine konuldu. Polis ekipleri bu defa şüpheliyi fabrika çalışanı kılığına girerek yakın takibe aldı. Şüpheli bir şahsın, uyuşturucu maddelerin gizlendiği alanı kontrol ettiği tespit edilerek, şahıs izlemeye alındı. A.K. isimli şüphelinin alandaki uyuşturucu maddelerin satışını motor ile gerçekleştirdiği ekipler tarafından anlaşılırken Hasret Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan A.K. hakkında narkotik madde ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin yakın takibi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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