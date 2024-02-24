Polisi görünce geri vites yapan sürücü böyle yakalandı! 117 promil alkollü çıktı | Video
ursa’da polis ekiplerinin uygulama noktasını gören bir sürücü, anayolda geri manevra yapıp gaza bastı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü sivil trafik ekipleri otomobilin önünü keserek durdurdu. Polisin “Neden kaçtın?” sorusuna, “Alkollüydüm ağabey” cevabı veren sürücü, alkolmetreye üflememek için dakikalarca dirense de üfledi. 117 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
04:10
Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi | Video 24.02.2024 | 09:57
00:39
Şişli'de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video 24.02.2024 | 09:59
07:49
Kağıthane'de motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu | Video 24.02.2024 | 09:56
00:43
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 24.02.2024 | 09:45
04:36
00:23
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.02.2024 | 08:55
00:49
Maltepe'de AVM'nin oyun parkında yangın | Video 24.02.2024 | 08:54
02:17
01:48
Ümraniye'de trafo yangını paniğe sebep oldu | Video 24.02.2024 | 08:54
01:37
03:31
Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı: 1 ölü | Video 23.02.2024 | 16:23
02:11
02:30
Ümraniye'de dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü | Video 23.02.2024 | 16:12
01:17
03:13
SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video 23.02.2024 | 15:30
01:35
01:22
01:02
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:31
01:53
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:22