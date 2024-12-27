Polisin uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı | Video
Edirne'nin Keşan ilçesinde poles ekipleri tarafından 20 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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