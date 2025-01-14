Polisten kaçarken camdan atladı, demir korkuluğa saplanıp öldü | Video
İstanbul Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir grup yabancı uyruklu şahıs, evlerinin penceresinden atladı. Atlayan şahıslardan 19 yaşındaki genç, demir korkuluklara saplanması sonucu hayatını kaybetti. Şahısların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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