Polisten kaçarken camdan atladı, demir korkuluğa saplanıp öldü | Video 14.01.2025 | 08:53 İstanbul Küçükçekmece’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir grup yabancı uyruklu şahıs, evlerinin penceresinden atladı. Atlayan şahıslardan 19 yaşındaki genç, demir korkuluklara saplanması sonucu hayatını kaybetti. Şahısların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir grup şahıs, cadde üzerinde yürüdüğü sırada polis ekiplerini görmesiyle bilinmeyen nedenle kaçmaya başladı. Yaşadıkları daireye kaçan şahıslardan bazıları ekiplerinin kendilerini kovalayarak binaya girdiğini görüp birinci kat penceresinden atladı. Diğer arkadaşları gibi atlamaya çalışan Mısır uyruklu A.Z.Y(19) isimli şahsın gövdesine bina girişindeki demir kapı korkuluğu saplandı. Bir süre yürümeye devam etse de yere yığılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 9 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürülürken 3 kişi ise kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansa bindirilerek morga götürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Mısır uyruklu kişinin kaçmaya çalışırken yaralandıktan sonra yere yayıldığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.