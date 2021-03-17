Video Yaşam Prof. Dr. Tekin "Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım oranlarını düşürdü" | Video

Prof. Dr. Tekin "Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım oranlarını düşürdü" | Video

Prof. Dr. Tekin
17.03.2021 | 10:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı 02:43
Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı 17.03.2021 | 17:26
Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video 03:28
Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video 17.03.2021 | 17:26
Diyarbakır'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu | Video 01:51
Diyarbakır'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu | Video 17.03.2021 | 17:26
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti | Video 01:20
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti | Video 17.03.2021 | 17:03
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e ne oldu? | Video 02:53
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e ne oldu? | Video 17.03.2021 | 17:01
Firardayken AVM’yi soymaya çalıştı! Soygun girişiminde suçüstü yakalandı! 00:51
Firardayken AVM’yi soymaya çalıştı! Soygun girişiminde suçüstü yakalandı! 17.03.2021 | 16:45
Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı | Video 00:59
Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı | Video 17.03.2021 | 16:12
Ailesinin evde tek başına bıraktığı 2 çocuğu, itfaiye kurtardı | Video 01:19
Ailesinin evde tek başına bıraktığı 2 çocuğu, itfaiye kurtardı | Video 17.03.2021 | 16:26
Batman’da demir dubaları böyle çaldılar | Video 00:40
Batman’da demir dubaları böyle çaldılar | Video 17.03.2021 | 16:12
Bahis oynatan şebekeye operasyon. El bombası ele geçiren polis ekipleri şaşkına döndü | Video 00:53
Bahis oynatan şebekeye operasyon. El bombası ele geçiren polis ekipleri şaşkına döndü | Video 17.03.2021 | 16:12
SON DAKİKA: Artvin'deki yangın dehşeti kamerada! 50'ye yakın ev alev alev yandı... | Video 03:23
SON DAKİKA: Artvin'deki yangın dehşeti kamerada! 50'ye yakın ev alev alev yandı... | Video 17.03.2021 | 15:47
Tekirdağ'da toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi | Video 00:36
Tekirdağ'da toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi | Video 17.03.2021 | 15:45
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 00:33
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 17.03.2021 | 15:41
Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı | Video 03:57
Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı | Video 17.03.2021 | 15:11
Son dakika! Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla ev... | Video 02:02
Son dakika! Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla ev... | Video 17.03.2021 | 15:22
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli İstanbul’da yakalandı | Video 00:21
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli İstanbul’da yakalandı | Video 17.03.2021 | 14:58
Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video 04:39
Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video 17.03.2021 | 14:48
Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video 00:07
Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video 17.03.2021 | 14:27
İstanbul’da görenleri korkutan manzara... Önce kırmızı sonra mavi! 08:14
İstanbul’da görenleri korkutan manzara... Önce kırmızı sonra mavi! 17.03.2021 | 12:25
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Müge Anlı'dan Palu Ailesi dehşeti davasında flaş tahliye duyurusu | Video 09:51
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Müge Anlı'dan Palu Ailesi dehşeti davasında flaş tahliye duyurusu | Video 17.03.2021 | 10:23

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yüksek vaka sayılarına rağmen yatan hasta ve yoğun bakımda yatan hasta sayılarında yaşanan düşüşün nedeninin mutasyonlu virüsün etkisini yitirmesi olduğunu söyledi. Mutasyonla hastalığın daha hızlı yayıldığını belirten Tekin, "Bu mutasyondaki hızlı bulaşın olması ama yatışın az olması bizim için büyük bir avantaj. Öyle tahmin ediyoruz ki bu mutasyon, bir yerden sonra etkisiz hale gelecektir. Virüsü tamamen inaktif hale getirip, insanlarda hastalık oluşturmayacak seviyeye ya da çok hafif hastalık seviyesine getirecektir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, PCR pozitif vaka sayılarında artışın söz konusu olduğunu ancak yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında ise düşüşün söz konusu olduğunu söyledi. Bunun çeşitli sebeplerinin olduğuna dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:


"Vaka sayılarında bir artış söz konusu. PCR pozitif sayılarında bir artış var ama yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında bir artış söz konusu değil, hatta düşüş söz konusu. Bu, bizim açımızdan önemli. Bunun çeşitli sebepleri var, havaların mevsimsel olarak ısınması önemli bir faktör, çünkü açık alanlarda daha fazla bulunabiliyoruz. Kişilerin immün sistemindeki düşüklük, bu süreçte daha yükselişe geçiyor. Kışın immün sistemi daha zayıfken, bahar dönemi ve sonrasında biraz daha iyi oluyor. Bunun yanında diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığı daha az oluyor. Aşılamanın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aşılanmayla birlikte kişiler ya hastalığı hafif geçiriyor, ya da geçirmeyebiliyorlar. Bu da yoğun bakımlara yatışı engellemiş oluyor. Pandemide artık tecrübe sahibi de olduk. Halkımız tedbir almayı öğrendi, erken dönemde hastaneye başvurmayı öğrendi, semptomları ve hastalığı tanıdık. Hekimler olarak biz de hastalığı tanıdığımız için erken dönem tanı ve tedavi de kolaylaştı. Bu nedenle hastalar pozitif olduğu zaman hızlı bir şekilde tedaviye aldığımız için, bu hastalar artık kolay kolay kötüleşmiyorlar ve bu dönemde yatışlarımız da azalıyor."


'MUTASYON, VİRÜSÜ TAMAMEN İNAKTİF HALE GETİRECEKTİR'
Vaka sayılarındaki artışa rağmen yoğun bakımlardaki hasta sayısında artışın yaşanmamasının sebeplerinden birinin de mutasyonlu virüsün etkisini yitirdiğine dikkat çeken Prof. Recep Tekin, "Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, vaka sayılarında bir artış var ama yoğun bakımda artış yok. Bir diğer sebeplerden bir tanesi de mutasyon. Mutasyonla hastalık daha hızlı yayılıyor ancak hastanedeki yatışı etkilemediği görülüyor. Mutasyondan kaynaklı hasta sayısında artış olabilir ama hastaneye yatışın olmaması bizim açımızdan avantajlıdır. Çünkü bu artışla birlikte eğer yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında artış olsaydı, sağlık sisteminde zorlanma ya da yoğunluk yaşayabilirdik. Bu mutasyondaki hızlı bulaşın olması, ama yatışın az olması bizim için büyük bir avantaj. Öyle tahmin ediyoruz ki bu mutasyon, bir yerden sonra etkisiz hale gelecektir. Virüsü tamamen inaktif hale getirip insanlarda hastalık oluşturmayacak seviyeye, ya da çok hafif hastalık seviyesine getirecektir. Bu da bizim mutasyon ile ilgili beklediğimiz bir sonuçtu" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA