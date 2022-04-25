Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, Serdar 7M radarıyla tespit edilen teknede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Enez Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Serdar 7M sahil gözetleme radarı tarafından ilçe sahili açıklarında seyir halindeki tekne tespit edildi. Tekneye KB-5 kontrol tipi botla müdahale eden personel, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 33 çuval içindeki 1 ton kum midyesi ele geçirdi. Tekneye el koyulurken, canlı olduğu belirlenen midyeler de denize bırakıldı. Tekneye müdahale anına ait radar görüntüleri ise Enez Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Teknede bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.