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OTOMATİK OYNAT
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Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı | Video 25.04.2022 | 15:22
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Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video 25.04.2022 | 15:13
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Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video 25.04.2022 | 15:10
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Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 25.04.2022 | 15:08
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Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 25.04.2022 | 15:07
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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 25.04.2022 | 13:52
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İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 25.04.2022 | 14:25
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Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 14:25
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Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video 25.04.2022 | 14:05
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Sarp Sınır Kapısı'nda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 14:03
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Ünlü rapçi "Beta" Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü | Video 25.04.2022 | 13:42
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Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:14
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30 kişinin kız kavgası kamerada | Video 25.04.2022 | 12:34
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, Serdar 7M radarıyla tespit edilen teknede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.