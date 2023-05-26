Video Yaşam Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video

Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video

26.05.2023 | 08:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren restoranda çıkan kavgada güvenlik görevlisi, 2 müşteriyi tabancayla yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Restorana gelen müşteriler Hasan A. (41) ve Erhan B. (39), iddiaya göre restoranda görevli olan Orhan T. (33) ve Muhammed M. (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga restoranın dışında devam etti. Kavga sırasında iddiaya göre Orhan T. tabancayla 2 müşteriye kurşun yağdırdı. Mermilerin bacaklarına isabet ettiği Hasan A. ve Erhan B. yaralandılar. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler ise araçla kaçarak kayıplara karıştılar.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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