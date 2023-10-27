Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada
Rize’nin Ardeşen ilçesinde halı sahaya futbol oynandığı esnada mermi isabet etti. Merminin isabet ettiğin anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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