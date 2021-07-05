Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.