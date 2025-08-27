Video Yaşam Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

27.08.2025 | 09:12

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un, yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ
Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:38
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 09:12
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 01:20
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video 02:18
Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video 27.08.2025 | 08:53
7 kişi bir adamı böyle dövdüler | Video 01:05
7 kişi bir adamı böyle dövdüler | Video 27.08.2025 | 08:53
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 04:25
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 27.08.2025 | 08:16
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 00:45
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 27.08.2025 | 08:16
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 00:27
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 26.08.2025 | 19:25
Çanakkale Boğazı’nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 00:41
Çanakkale Boğazı'nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 26.08.2025 | 16:28
Samsun’da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:26
Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 01:27
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 26.08.2025 | 15:16
İzmir’de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 02:01
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32
Bağcılar’da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 00:45
Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 14:05
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 04:01
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.08.2025 | 13:48
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2025 | 13:47
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 03:17
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 26.08.2025 | 12:26
Sultangazi’de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya’da yakalandı | Video 00:12
Sultangazi'de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya'da yakalandı | Video 26.08.2025 | 11:42
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:08
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.08.2025 | 11:41
Isparta’da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY