Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 09:12 İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un, yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.