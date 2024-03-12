Video Yaşam Sağından geçmek istediği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
Sağından geçmek istediği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Sağından geçmek istediği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

12.03.2024 | 12:28

Burdur’da ocak ayında meydana gelen 4 trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerde “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” mesajı verildi.

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Burdur'da geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kazada; Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'nden kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan otomobil ile kavşak içerisinde seyir halinde olan başka bir otomobil çarpışıyor. İkinci kaza ise Hızırilyas Mahallesi Ototamirciler 1'inci Sokakta seyir halinde olan otomobil ile 39038 Sokakta seyir halinde olan kamyonetin kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkmaları sonucu meydana geliyor. Üçüncü kazada Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, Serdaroğlu Caddesi üzerinden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile çapıyor. Son kazada Bozkurt Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda sinyal verip Karanfil Sokak'a dönmek isteyen otomobile sinyali görmeyip sağından geçmek isteyen motosiklet çarpıyor. Motosikletten düşen kasksız sürücünün arabanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor

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