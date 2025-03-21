Video Yaşam Sakarya'da evin çatısı alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü | Video
Sakarya'da evin çatısı alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü | Video

Sakarya'da evin çatısı alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü | Video

21.03.2025 | 08:23

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evin saman dolu çatı kısmında yangın çıktı. Çatının alev topuna döndüğü yangında mahalleli sokağa döküldü.

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Yangın, Altındere Osmanağa Mahallesi'nde A.Ş.'ye ait iki katlı bir evin çatı kısmında meydana geldi. Bacadan kaynaklı çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede samanların da bulunduğu çatıyı sardı. Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısı ve içerisinde bulunan samanlar zarar gördü.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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