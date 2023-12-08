Samsun'da aracından 3 kilo 950 gram skunk çıkan tır sürücüsü tutuklandı | Video
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu aracında 3 kilo 950 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçen tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik şubedeki sorgusu tamamlanan M.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak"
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