Samsun'da aracından 3 kilo 950 gram skunk çıkan tır sürücüsü tutuklandı | Video 08.12.2023 | 15:07 Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu aracında 3 kilo 950 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçen tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaptıkları takip ve çalışma sonucu İstanbul'dan Samsun'a gelen 55 plakalı tırı İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tırın dorsesinde çanta içinde paketler halinde 3 kilo 950 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü M.D.(42) gözaltına alındı.Narkotik şubedeki sorgusu tamamlanan M.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak"