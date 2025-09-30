Video Yaşam Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video
Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video

Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video

30.09.2025 | 14:05

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir depodaki valizde 20 bin 96 adet sentetik ecza ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Canik ilçesinde H.G. (25) ve İ.G. (29) isimli şahısların kullanımında bulunan depoda yapılan aramada, bir valiz içerisinde 20 bin 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 00:52
Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 30.09.2025 | 14:05
Elektrikli bisikletle yemek yiyenlerin arasına dalmıştı! İşletme sahibi o anları anlattı | Video 03:32
Elektrikli bisikletle yemek yiyenlerin arasına dalmıştı! İşletme sahibi o anları anlattı | Video 30.09.2025 | 13:56
Bursa’da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video 00:59
Bursa'da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video 30.09.2025 | 13:42
3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video 00:34
3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video 30.09.2025 | 13:31
Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video 00:59
Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video 30.09.2025 | 12:39
Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için Yabancı menşeili cisim açıklaması | Video 01:20
Trabzon Valiliği'nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için "Yabancı menşeili cisim" açıklaması | Video 30.09.2025 | 12:39
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı | Video 01:10
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı | Video 30.09.2025 | 12:15
Gaziosmanpaşa’da inanılmaz olay: Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı! | Video 01:49
Gaziosmanpaşa'da inanılmaz olay: Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı! | Video 30.09.2025 | 11:50
Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video 01:07
Esenyurt'ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video 30.09.2025 | 11:30
Beylikdüzü’nde işe giderken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01:22
Beylikdüzü'nde işe giderken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 11:18
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 01:54
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 30.09.2025 | 11:17
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 03:31
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.09.2025 | 10:51
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: Uyuşturucu satmıyoruz savunması yaptılar | Video 00:41
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: "Uyuşturucu satmıyoruz" savunması yaptılar | Video 30.09.2025 | 10:29
Vali Kumbuzoğlu: Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 01:17
Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video 30.09.2025 | 10:08
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 06:18
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 09:54
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 00:53
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 30.09.2025 | 09:32
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 00:29
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 30.09.2025 | 09:30
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 00:14
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 30.09.2025 | 09:21
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 02:01
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 30.09.2025 | 08:28
Kayseri’de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 01:19
Kayseri'de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 08:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY