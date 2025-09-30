Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 30.09.2025 | 14:05 Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir depodaki valizde 20 bin 96 adet sentetik ecza ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Canik ilçesinde H.G. (25) ve İ.G. (29) isimli şahısların kullanımında bulunan depoda yapılan aramada, bir valiz içerisinde 20 bin 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.