Video Yaşam Samsun'da husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıkan şahıs kamerada

Samsun'da husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıkan şahıs kamerada

Samsun'da husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıkan şahıs kamerada
06.04.2021 | 12:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun'da husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıkan şahıs kamerada 05:24
Samsun'da husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıkan şahıs kamerada 06.04.2021 | 12:24
İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01:28
İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 06.04.2021 | 11:59
Çok yüksek riskli il Konya’da gazinoda yakalanan 49 kişiye ceza | Video 00:26
Çok yüksek riskli il Konya’da gazinoda yakalanan 49 kişiye ceza | Video 06.04.2021 | 12:13
Erzurum'da acil serviste itfaiyeden yüzük operasyonu 03:35
Erzurum'da acil serviste itfaiyeden yüzük operasyonu 06.04.2021 | 10:50
Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı | Video 00:59
Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı | Video 06.04.2021 | 11:59
Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti | Video 04:44
Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti | Video 06.04.2021 | 11:29
Baygınlık geçiren kadın yere yığıldı.Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada | Video 04:49
Baygınlık geçiren kadın yere yığıldı.Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada | Video 06.04.2021 | 10:54
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'dan yürekleri yakan olayda son dakika haberi... 13:20
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'dan yürekleri yakan olayda son dakika haberi... 06.04.2021 | 10:53
Sivas'ta cip ile çarpışan otomobil adeta dağıldı! 5 yaralı 02:49
Sivas'ta cip ile çarpışan otomobil adeta dağıldı! 5 yaralı 06.04.2021 | 10:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 6 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı 'Kaynanasını boğarak öldürdü' 07:22
Müge Anlı canlı yayın izle: 6 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı 'Kaynanasını boğarak öldürdü' 06.04.2021 | 10:18
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı | Video 04:12
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı | Video 06.04.2021 | 09:55
İstanbul’da ilginç kaza: Bisikletliyle yaya böyle çarpıştı | Video 00:32
İstanbul’da ilginç kaza: Bisikletliyle yaya böyle çarpıştı | Video 06.04.2021 | 10:08
Sultanbeyli’de motosiklet ile “seri köz getir” yolculuğu kamerada | Video 01:24
Sultanbeyli’de motosiklet ile “seri köz getir” yolculuğu kamerada | Video 06.04.2021 | 10:08
Koronavirüs aşı sırası onlara geldi. THY'de 16 bin 256 çalışan sisteme bildirildi | Video 00:55
Koronavirüs aşı sırası onlara geldi. THY'de 16 bin 256 çalışan sisteme bildirildi | Video 06.04.2021 | 10:13
Ümraniye'de cami inşaatında ‘havan topu mermisi’ paniği | Video 02:19
Ümraniye'de cami inşaatında ‘havan topu mermisi’ paniği | Video 06.04.2021 | 09:55
Çukur dizisi oyuncuları Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in oryantal dans videosu sosyal medyada olay oldu 00:34
Çukur dizisi oyuncuları Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in oryantal dans videosu sosyal medyada olay oldu 06.04.2021 | 09:25
Ayten Sevim'in ölümü ihmal mi, kasıt mı? Müge Anlı canlı yayınında flaş iddialar! | Video 06:43
Ayten Sevim'in ölümü ihmal mi, kasıt mı? Müge Anlı canlı yayınında flaş iddialar! | Video 06.04.2021 | 09:24
Güpegündüz otomobil hırsızlığı yapan şahıslar kamerada | Video 00:40
Güpegündüz otomobil hırsızlığı yapan şahıslar kamerada | Video 06.04.2021 | 09:08
Aydın'da 3 kez intihar girişiminde bulunan 71 yaşındaki adamın cansız bedeni nehirde bulundu 00:28
Aydın'da 3 kez intihar girişiminde bulunan 71 yaşındaki adamın cansız bedeni nehirde bulundu 06.04.2021 | 09:16
İstanbul Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın feci şekilde can verdi 04:56
İstanbul Ataşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın feci şekilde can verdi 06.04.2021 | 08:34

Samsun'da Recep M. (63), para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi (44) tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından gittiği evinde polisleri görünce tüfekle balkona çıkan Recep M., gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, Yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler diyen Recep M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Recep M., para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi hırdavat dükkanında tüfekle vurdu. C.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


CEZAEVİNE GİRME İHTİMALİNE KARŞIN HAZIRLADIĞI KIYAFET POŞETİYLE TESLİM OLDU
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Recep M.'nin bölgeye yakın olan evine gitti. Burada polisleri gören Recep M., suç aleti tüfekle evinin balkonuna çıkarak, gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, Vurmaya gitmedim yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler. Ölümü hak etti ama ben yine de onu öldürmedim diyen Recep M., cezaevine gitme ihtimaline karşı hazırladığı kıyafet poşeti ve elindeki tüfekle birlikte ekiplere teslim oldu.


Recep M. emniyete götürülürken, olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA