Samsun'da mRNA Biontech aşısı olmak istemeyen vatandaşı resim çizerek yan etkisi olmadığına ikna eden doktor kamerada
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Samsun’da Dr. Nurettin Erol Uyar, mRNA tipi kornavirüs aşıların yan etkileri olabileceğini iddia eden bir vatandaşı, insan vücudu, virüsler ve aşıların etkisini anlatan resim çizerek ikna etti ve mRNA tipi Biontech aşısı olmasına vesile oldu.