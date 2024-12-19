Sancaktepe'de kaza sonrası tekme ve yumruklu kavga! O anlar kamerada | Video 19.12.2024 | 10:27 Sancaktepe'de kaza yapan iki sürücü ve yakınlarının cadde ortasındaki tekme ve yumruklu kavgasını ayıran polis, tarafları gözaltına aldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede kaza yapan iki sürücü ve yakınları araçlarından inerek tartışmaya başladı. Birbirlerine küfreden taraflar ardından tekme ve yumruklarla birbirine vurmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekipleri tarafları ayırarak gözaltına aldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.