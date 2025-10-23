Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 23.10.2025 | 11:11 Sancaktepe’de kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken bir kişi, karşı taraftakilere ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında 'kız kaçırma' anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mahir G.(45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere silahlı ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından kaçan şüpheli Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Yapılan incelemede şüpheli Mahir G. hakkında 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.