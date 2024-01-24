Şanghay'da Türk gemisi battı! Yaşananlar kamerada "Allahım batıyoruz!" | Video

Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı! Çin’in Şanghay kenti açıklarında içinde Türk denizcilerin de bulunduğu Omega adlı gemi, Mirabella isimli gemiyle kötü hava koşullarından dolayı çarpıştı. Filikalarla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin diğer gemi tarafından kurtarıldığı açıklandı.