"Sarı altın" görsel şölen oluşturdu! Erzincan'da ayçiçeği tarlaları böyle görüntülendi | Video 28.07.2024 | 08:41 Erzincan'ın Tercan ilçesindeki ayçiçeği tarlaları muhteşem görselliği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarının en güzel tonuna bürünen tarlalar yoldan geçen vatandaşları mest etti. Dron ile havadan görüntülenen ayçiçeği tarlası fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ayçiçeği tarlalarının Erzincan'da artmakta olduğunu belirten Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, özellikle Erzincan'ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde ayçiçeği tarlalarının yaygınlaştırıldığına dikkat çekti. Serkan Kütük, "Son yıllarda aromatik bitkilerin Erzincan'da üretimini yaygınlaştırmakla beraber ayçiçeği ekiliş alanları da artmaktadır. Ayçiçeği ekiliş alanları özellikle Çayırlı ve Tercan ilçeleri başta olmak üzere Erzincan'da yaygınlaştırılıyor. Alanlarımız da gitgide artıyor." şeklinde konuştu.

Ayçiçeği tarlalarının Nisan ayının 1 ila 15'i arasında ekildiğini aktaran Kütük, tarlaların Ağustos ayının ilk haftasında hasat edileceğini söyledi.

Yoldan geçerken fotoğraf çekilmek için ayçiçeği tarlasının yanında duran vatandaşlar ise Erzincan'da bu kadar çok ayçiçeği tarlası olduğunu bilmediklerini ve tarlaların oldukça güzel göründüğünü kaydettiler.